Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Пятов – настоящий капитан, легенда»
Лига наций
12 июня 2022, 12:12 | Обновлено 12 июня 2022, 13:07
480
1

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Пятов – настоящий капитан, легенда»

Хавбек сборной Украины – о матче против Армении

12 июня 2022, 12:12 | Обновлено 12 июня 2022, 13:07
480
1
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Пятов – настоящий капитан, легенда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Автор первого гола в ворота сборной Армении (3:0) Руслан Малиновский поделился впечатлениями от матча:

«Тактично соперник в обороне очень хорошо играет. Насыщают, а при открытом мяче отскакивают назад хорошо. Было тяжело забить. То, что я Саше Караваеву говорил уже три игры – катить под себя. Он впервые покатил и мы забили мяч.

Полагаю, когда был счет 1:0, игра была еще открыта. Но при 2:0 Армении было тяжело возвратиться. Караваев провел на уровне игру, поздравляю его. Важно восстановиться, следующая встреча будет важной.

Когда-то было такое поколение, что молодым футболистам было очень тяжело. Если бы в мое время было больше таких, как Андрей Пятов, возможно, я и раньше смог бы заиграть на высоком уровне. Он всегда поддерживает, помогает. Настоящий капитан, легенда украинского футбола. Для каждого сыграть 100 матчей за сборную – гордост».

По теме:
Дания - Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Гарри МАГУАЙР: «Мы хотим выиграть группу в Лиге наций»
Мануэль НОЙЕР: «Играть с Венгрией крайне неудобно»
Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Украина - Армения
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТК Футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения
Футбол | 12 июня 2022, 07:20 0
ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения
ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения

Смотрите фотогалерею поединка 3-го тура Лиги наций в польской Лодзи

Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме
Теннис | 12 июня 2022, 10:25 1
Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме
Кирьос обвинил болельщиков в Штутгарте в расизме

Австралийский теннисист снова в центре скандала

Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
Футбол | 11.06.2022, 21:58
Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
Зинченко попал в сферу интересов Барселоны
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.06.2022, 18:50
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Футбол | 11.06.2022, 20:30
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Тренер сборной Армении: «Пропустили от Украины три несправедливых гола»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kiki Lolo
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
10.06.2022, 09:56 19
Футбол
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
11.06.2022, 15:36 1
Война
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
10.06.2022, 19:09 2
Футбол
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
10.06.2022, 11:21
Футбол
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
10.06.2022, 22:22
Футбол
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
10.06.2022, 10:06 49
Футбол
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
11.06.2022, 10:42
Другие виды
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
11.06.2022, 01:41 12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем