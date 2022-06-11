Лига наций11 июня 2022, 17:31 | Обновлено 11 июня 2022, 18:02
1031
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Малиновский открыл счет в игре с Арменией мощным дальним ударом
На 61-й минуте сине-желтые вышли вперед в поединке Лиги наций
11 июня 2022, 17:31 | Обновлено 11 июня 2022, 18:02
1031
0
11 июня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 61-й минуте сине-желтые вышли вперед. Получив передачу с фланга от Александра Караваева, Руслан Малиновский открыл счет в игре с Арменией мощным дальним ударом
ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 61 мин.
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