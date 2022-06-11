11 июня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении.

На 61-й минуте сине-желтые вышли вперед. Получив передачу с фланга от Александра Караваева, Руслан Малиновский открыл счет в игре с Арменией мощным дальним ударом

ГОЛ! 1:0. Руслан Малиновский, 61 мин.