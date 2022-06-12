Лига наций12 июня 2022, 11:55 |
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Мануэль НОЙЕР: «Играть с Венгрией крайне неудобно»
Вратарь сборной Германии – о матче против Венгрии
12 июня 2022, 11:55 |
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал ничью 1:1 с Венгрией в Лиге наций:
«Конечно, мы разочарованы. Команде не хватило решительности и лёгкости в движении в атаке. Но стоит сказать, что играть с Венгрией всегда крайне неудобно.
Мы находимся в процессе подготовки к чемпионату мира. Хотим сыграть лучше в матче с Италией».
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