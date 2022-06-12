В воскресенье, 12 июня, в Любляне на стадионе «Стожице» состоится матч 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги В, в котором сборная Словении примет команду Сербии. Стартовый свисток 40-летнего арбитра из Италии Маурицио Мариани прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Словения

Команда Кека Матяжа взяла неудачный старт в текущем розыгрыше Лиги наций. В настоящий момент она замыкает таблицу своего квартета, имея в активе один пункт из девяти возможных.

В стартовой игре турнира словенцы на своем поле потерпели неудачу в противостоянии со шведами – 0:2. Затем они нанесли визит сборной Сербии, и уступили с разгромным результатом – 1:4. Только в третьей игре розыгрыша команда Словении смогла впервые не проиграть. Она довольствовалась ничьей 0:0 на поле сборной Норвегии.

Сербия

Балканцы в таблице квартета 4 Дивизиона В занимают в настоящий момент вторую позицию. Имея в активе две победы при одном поражении, сербы с шестью набранными пунктами проигрывают лишь сборной Норвегии, у которой 7 очков.

Стартовала Сербия в турнире с поражения 0:1 от Норвегии на своем поле. Далее же состоялись две победы – дома над Словенией со счетом 4:1 и на выезде над Швецией со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

Словения: Облак – Блажич, Бийол, Мевля, Стоянович, Вербич, Гнезда, Куртич, Карничник, Целар, Шешко.

Сербия: Райкович – Миленкович, Велькович, С. Митрович, Живкович, Максимович, Милинкович-Савич, Терзич, Тадич, Джуричич, А. Митрович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.83 по линии Parimatch.

12 июня, воскресенье