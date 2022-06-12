Словения - Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
«Белые орлы» постараются обыграть словенцев и на их поле
В воскресенье, 12 июня, в Любляне на стадионе «Стожице» состоится матч 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги В, в котором сборная Словении примет команду Сербии. Стартовый свисток 40-летнего арбитра из Италии Маурицио Мариани прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Словения
Команда Кека Матяжа взяла неудачный старт в текущем розыгрыше Лиги наций. В настоящий момент она замыкает таблицу своего квартета, имея в активе один пункт из девяти возможных.
В стартовой игре турнира словенцы на своем поле потерпели неудачу в противостоянии со шведами – 0:2. Затем они нанесли визит сборной Сербии, и уступили с разгромным результатом – 1:4. Только в третьей игре розыгрыша команда Словении смогла впервые не проиграть. Она довольствовалась ничьей 0:0 на поле сборной Норвегии.
Сербия
Балканцы в таблице квартета 4 Дивизиона В занимают в настоящий момент вторую позицию. Имея в активе две победы при одном поражении, сербы с шестью набранными пунктами проигрывают лишь сборной Норвегии, у которой 7 очков.
Стартовала Сербия в турнире с поражения 0:1 от Норвегии на своем поле. Далее же состоялись две победы – дома над Словенией со счетом 4:1 и на выезде над Швецией со счетом 1:0.
Ориентировочные составы
Словения: Облак – Блажич, Бийол, Мевля, Стоянович, Вербич, Гнезда, Куртич, Карничник, Целар, Шешко.
Сербия: Райкович – Миленкович, Велькович, С. Митрович, Живкович, Максимович, Милинкович-Савич, Терзич, Тадич, Джуричич, А. Митрович.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.83 по линии Parimatch.
12 июня, воскресенье
|Словения - Сербия
|Любляна. «Стожице». 21:45
|Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
|Прогноз Sport.ua – 0:1
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