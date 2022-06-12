Фиорентина договорилась с Шахтером по Додо
В стане «фиалок» бразилец должен заменить Альваро Одриосолу, который возвращается в «Реал»
Итальянская «Фиорентина», как сообщает Firenzeviola.it со ссылкой на Corriere dello Sport, за последние несколько часов достигла существенного прогресса в переговорах с «Шахтером» по переезду в Италию правого фулбека Додо, и фактически согласовала детали сделки.
Ожидается, что трансфер обойдется «фиалкам» ориентировочно в 15 миллионов евро.
С самим Додо у «Фиорентины» уже есть устная договоренность на сделку.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов рассмотреть вопрос продажи Додо, но хочет выручить за бразильца не менее 20 миллионов евро.
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