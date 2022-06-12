В воскресенье, 12 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины.

Поединок состоится в Ереване на поле стадиона «Академия ФФА». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Армения U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Армения U-21 – Украина U-21.