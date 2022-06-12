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Молодежные турниры
12 июня 2022, 09:14 | Обновлено 12 июня 2022, 09:25
335
0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Армения U-21 – Украина U-21

Поединок состоится в субботу, 12 июня

12 июня 2022, 09:14 | Обновлено 12 июня 2022, 09:25
335
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Армения U-21 – Украина U-21
УАФ

В воскресенье, 12 июня, состоится матч группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Армении и Украины.

Поединок состоится в Ереване на поле стадиона «Академия ФФА». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Армения U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Армения U-21 – Украина U-21.

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Источник Sport.ua
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