Еще один топ-игрок Баварии может покинуть клуб летом
Йозуа Киммих хочет попробовать свои силы за границей
Роберт Левандовски может стать не единственной звездной потерей «Баварии» в нынешнее летнее трансферное окно.
Также клуб может покинуть Йозуа Киммих. 27-летний немецкий хавбек хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Пока что переговоров с каким-то конкретным клубом он не ведет.
В нынешнем сезоне на счету Киммиха 3 гола и 12 ассистов в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.
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