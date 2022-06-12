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  4. Еще один топ-игрок Баварии может покинуть клуб летом
Германия
12 июня 2022, 09:20 |
729
0

Еще один топ-игрок Баварии может покинуть клуб летом

Йозуа Киммих хочет попробовать свои силы за границей

12 июня 2022, 09:20 |
729
0
Еще один топ-игрок Баварии может покинуть клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Роберт Левандовски может стать не единственной звездной потерей «Баварии» в нынешнее летнее трансферное окно.

Также клуб может покинуть Йозуа Киммих. 27-летний немецкий хавбек хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Пока что переговоров с каким-то конкретным клубом он не ведет.

В нынешнем сезоне на счету Киммиха 3 гола и 12 ассистов в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Йозуа Киммих Бавария
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Источник Goal.com
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