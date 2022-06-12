Еще один топ-игрок Баварии может покинуть клуб летом

Роберт Левандовски может стать не единственной звездной потерей «Баварии» в нынешнее летнее трансферное окно.

Также клуб может покинуть Йозуа Киммих. 27-летний немецкий хавбек хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате. Пока что переговоров с каким-то конкретным клубом он не ведет.

В нынешнем сезоне на счету Киммиха 3 гола и 12 ассистов в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.