ПСЖ дает 45 миллионов за форварда сборной Италии

ПСЖ готовит 45 миллионов евро на форварда «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуку Скамакку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Кроме ПСЖ на 23-летнего итальянца претендует «Арсенал». Однако, по информации Конура, первое предложение «Канониров» «Сассуоло» отклонил.

В нынешнем сезоне на счету Скамакки 16 голов в 36 матчах Серии А за «Сассуоло». Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.