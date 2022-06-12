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  4. ПСЖ дает 45 миллионов за форварда сборной Италии
Франция
12 июня 2022, 08:59 |
228
0

ПСЖ дает 45 миллионов за форварда сборной Италии

Джанлука Скамакка покинет «Сассуоло» летом

12 июня 2022, 08:59 |
228
0
ПСЖ дает 45 миллионов за форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

ПСЖ готовит 45 миллионов евро на форварда «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуку Скамакку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Кроме ПСЖ на 23-летнего итальянца претендует «Арсенал». Однако, по информации Конура, первое предложение «Канониров» «Сассуоло» отклонил.

В нынешнем сезоне на счету Скамакки 16 голов в 36 матчах Серии А за «Сассуоло». Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

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