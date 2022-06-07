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Италия
07 июня 2022, 17:05 | Обновлено 07 июня 2022, 17:13
275
0

ПСЖ и Арсенал интересуются форвардом сборной Италии

Джанлука Скамакка может покинуть «Сассуоло»

07 июня 2022, 17:05 | Обновлено 07 июня 2022, 17:13
275
0
ПСЖ и Арсенал интересуются форвардом сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

ПСЖ и «Арсенал» проявляют интерес к форварду «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители ПСЖ уже встречались с руководством «Сассуоло». «Арсенал» конкретных шагов для подписания Скамакки пока что не предпринимал.

В случае продажи Скамакки «Сассуоло» попытается подписать 21-летнего уругвайского форварда Агустина Альвареса из «Пеньяроля».

В нынешнем сезоне на счету Скамакки 16 голов в 36 матчах Серии А за «Сассуоло». Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Джанлука Скамакка Сассуоло Арсенал Лондон ПСЖ
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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