ПСЖ и Арсенал интересуются форвардом сборной Италии

ПСЖ и «Арсенал» проявляют интерес к форварду «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители ПСЖ уже встречались с руководством «Сассуоло». «Арсенал» конкретных шагов для подписания Скамакки пока что не предпринимал.

В случае продажи Скамакки «Сассуоло» попытается подписать 21-летнего уругвайского форварда Агустина Альвареса из «Пеньяроля».

В нынешнем сезоне на счету Скамакки 16 голов в 36 матчах Серии А за «Сассуоло». Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.