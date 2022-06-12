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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Сборная Англии слишком зависима от Кейна и Стерлинга»
Лига наций
12 июня 2022, 08:44 |
122
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Сборная Англии слишком зависима от Кейна и Стерлинга»

Наставник сборной Англии – о матче против Италии

12 июня 2022, 08:44 |
122
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Сборная Англии слишком зависима от Кейна и Стерлинга»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил действия своих подопечных в матче Лиги наций против Италии (ничья 0:0):

«Рамсдэйл провел великолепный матч, совершил 2 важных сейва. Также неплохо себя показал Уорд-Праус в полузащите. Много хороших выступлений, просто этого было недостаточно для победы.

Конечно, мы хотим забивать больше. Мы все еще слишком зависим от Кейна и Стерлинга, на счету которых большинство наших мячей. Это то, над чем нужно поработать».

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Лига наций
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Источник УЕФА
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