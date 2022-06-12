Гарет САУТГЕЙТ: «Сборная Англии слишком зависима от Кейна и Стерлинга»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил действия своих подопечных в матче Лиги наций против Италии (ничья 0:0):

«Рамсдэйл провел великолепный матч, совершил 2 важных сейва. Также неплохо себя показал Уорд-Праус в полузащите. Много хороших выступлений, просто этого было недостаточно для победы.

Конечно, мы хотим забивать больше. Мы все еще слишком зависим от Кейна и Стерлинга, на счету которых большинство наших мячей. Это то, над чем нужно поработать».