Лига наций12 июня 2022, 08:44 |
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Гарет САУТГЕЙТ: «Сборная Англии слишком зависима от Кейна и Стерлинга»
Наставник сборной Англии – о матче против Италии
12 июня 2022, 08:44 |
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил действия своих подопечных в матче Лиги наций против Италии (ничья 0:0):
«Рамсдэйл провел великолепный матч, совершил 2 важных сейва. Также неплохо себя показал Уорд-Праус в полузащите. Много хороших выступлений, просто этого было недостаточно для победы.
Конечно, мы хотим забивать больше. Мы все еще слишком зависим от Кейна и Стерлинга, на счету которых большинство наших мячей. Это то, над чем нужно поработать».
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