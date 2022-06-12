Сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций разгромила команду Армении (3:0).

Матч прошел в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Голы у сине-желтых забили Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко. Андрей Пятов на ноль отыграл в последнем своем матче за сборную.

Сборная Украины вышла в лидеры группы B1 Лиги наций. Украина набрала 6 очков из 6 возможных и занимает первое место. По 3 пункта имеют Ирландия, Шотландия и Армения. Следующий матч сине-желтые проведут снова в Лодзи против Ирландии (14 июня).

ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения