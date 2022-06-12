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  4. ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения
Лига наций
12 июня 2022, 07:20 | Обновлено 12 июня 2022, 07:24
191
0

ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения

Смотрите фотогалерею поединка 3-го тура Лиги наций в польской Лодзи

12 июня 2022, 07:20 | Обновлено 12 июня 2022, 07:24
191
0
ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций разгромила команду Армении (3:0).

Матч прошел в польской Лодзи на стадионе ЛКС. Голы у сине-желтых забили Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко. Андрей Пятов на ноль отыграл в последнем своем матче за сборную.

Сборная Украины вышла в лидеры группы B1 Лиги наций. Украина набрала 6 очков из 6 возможных и занимает первое место. По 3 пункта имеют Ирландия, Шотландия и Армения. Следующий матч сине-желтые проведут снова в Лодзи против Ирландии (14 июня).

ФОТО. Победа в прощальном матче Пятова. Лучшие моменты: Украина – Армения

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Источник Sport.ua
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