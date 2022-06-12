Пятов обошел Реброва по стажу выступления за сборную Украины

После матча с Арменией (3:0) стаж выступления Андрея Пятова за сборную Украины возрос до 14 лет 293 дней. Тем самым голкипер «Шахтера», обойдя Сергея Реброва, вышел на 5-е место в списке игроков, имеющих наиболее продолжительную карьеру в национальной дружине.

За главную команду страны Пятов дебютировал 22 августа 2007 года в товарищеском поединке с Узбекистаном (2:1) и провел за сборную в общей сложности 102 матча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины