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  4. Пятов обошел Реброва по стажу выступления за сборную Украины
Лига наций
12 июня 2022, 00:24 | Обновлено 12 июня 2022, 01:24
368
0

Пятов обошел Реброва по стажу выступления за сборную Украины

Карьера голкипера «Шахтера» в национальной дружине длилась 14 лет 293 дня

12 июня 2022, 00:24 | Обновлено 12 июня 2022, 01:24
368
0
Пятов обошел Реброва по стажу выступления за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

После матча с Арменией (3:0) стаж выступления Андрея Пятова за сборную Украины возрос до 14 лет 293 дней. Тем самым голкипер «Шахтера», обойдя Сергея Реброва, вышел на 5-е место в списке игроков, имеющих наиболее продолжительную карьеру в национальной дружине.

За главную команду страны Пятов дебютировал 22 августа 2007 года в товарищеском поединке с Узбекистаном (2:1) и провел за сборную в общей сложности 102 матча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные карьеры игроков в сборной Украины

Карьера

Игрок

Первый матч

Последний матч

17 лет 108 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

13.11.1994

29.02.2012

17 лет 86 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

19.06.2012

16 лет 56 дней

Анатолий ТИМОЩУК

26.04.2000

21.06.2016

15 лет 15 дней

Руслан РОТАНЬ

12.02.2003

27.03.2018

14 лет 293 дня

Андрей ПЯТОВ

22.08.2007

11.06.2022

14 лет 71 день

Сергей РЕБРОВ

27.06.1992

06.09.2006

13 лет 72 дня

Андрей ГУСИН

26.06.1993

06.09.2006

13 лет 47 дней

Вячеслав ШЕВЧУК

30.04.2003

16.06.2016

12 лет 273 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

05.06.2022

12 лет 217 дней

Олег ГУСЕВ

20.08.2003

24.03.2016

 

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Источник Sport.ua
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