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  4. Виталий Миколенко открыл голевой счет за сборную Украины
Лига наций
12 июня 2022, 00:19 | Обновлено 12 июня 2022, 01:11
179
0

Виталий Миколенко открыл голевой счет за сборную Украины

Премьерный мяч за национальную команду 23-летний защитник забил в 25-м матче

12 июня 2022, 00:19 | Обновлено 12 июня 2022, 01:11
179
0
Виталий Миколенко открыл голевой счет за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В поединке с Арменией (3:0) Виталий Миколенко открыл свой голевой счет в рядах сборной Украины. Причем сделал он это в 25-м матче за главную команду страны. Больше игр на премьерный мяч понадобилось только Олегу Шелаеву.

Между тем 12 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за национальную дружину более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины

Матч

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

32-й

Олег ШЕЛАЕВ

08.09.2007

ЧЕ

Грузия (г)

1:1

25-й

Виталий МИКОЛЕНКО

11.06.2022

ЛН

Армения (д)

3:0

23-й

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

05.06.2006

ТМ

Ливия (н)

3:0

23-й

Артем ФЕДЕЦКИЙ

07.06.2013

ЧМ

Черногория (г)

4:0

23-й

Виталий МАНДЗЮК

15.10.2013

ЧМ

Сан-Марино (г)

8:0

21-й

Евгений ХАЧЕРИДИ

26.03.2013

ЧМ

Молдова (д)

2:1

19-й

Николай ШАПАРЕНКО

04.09.2021

ЧМ

Франция (д)

1:1

18-й

Владислав ВАЩУК

31.03.1999

ЧЕ

Исландия (д)

1:1

15-й

Алексей ГАЙ

06.06.2009

ЧМ

Хорватия (г)

2:2

15-й

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

10.10.2018

ТМ

Италия (г)

1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча

Матчи

Игрок

Матчи

Игрок

67

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

33

Виктор КОВАЛЕНКО

58

Александр ГОЛОВКО

32

Тарас МИХАЛИК

56

Вячеслав ШЕВЧУК

30

Сергей КРИВЦОВ

52

Олег ЛУЖНЫЙ

29

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

50

Николай МАТВИЕНКО

27

Эдуард СОБОЛЬ

33

Богдан БУТКО

21

Илья ЗАБАРНЫЙ
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цифры и факты Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Армения
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Источник Sport.ua
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