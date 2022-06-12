Виталий Миколенко открыл голевой счет за сборную Украины
Премьерный мяч за национальную команду 23-летний защитник забил в 25-м матче
В поединке с Арменией (3:0) Виталий Миколенко открыл свой голевой счет в рядах сборной Украины. Причем сделал он это в 25-м матче за главную команду страны. Больше игр на премьерный мяч понадобилось только Олегу Шелаеву.
Между тем 12 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за национальную дружину более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
32-й
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
08.09.2007
|
ЧЕ
|
Грузия (г)
|
1:1
|
25-й
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения (д)
|
3:0
|
23-й
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
05.06.2006
|
ТМ
|
Ливия (н)
|
3:0
|
23-й
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
07.06.2013
|
ЧМ
|
Черногория (г)
|
4:0
|
23-й
|
Виталий МАНДЗЮК
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Сан-Марино (г)
|
8:0
|
21-й
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
26.03.2013
|
ЧМ
|
Молдова (д)
|
2:1
|
19-й
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
04.09.2021
|
ЧМ
|
Франция (д)
|
1:1
|
18-й
|
Владислав ВАЩУК
|
31.03.1999
|
ЧЕ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
15-й
|
Алексей ГАЙ
|
06.06.2009
|
ЧМ
|
Хорватия (г)
|
2:2
|
15-й
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
10.10.2018
|
ТМ
|
Италия (г)
|
1:1
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча
|
Матчи
|
Игрок
|
Матчи
|
Игрок
|
67
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
33
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
58
|
Александр ГОЛОВКО
|
32
|
Тарас МИХАЛИК
|
56
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
30
|
Сергей КРИВЦОВ
|
52
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
29
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
50
|
Николай МАТВИЕНКО
|
27
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
33
|
Богдан БУТКО
|
21
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
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