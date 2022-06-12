Виталий Миколенко открыл голевой счет за сборную Украины

В поединке с Арменией (3:0) Виталий Миколенко открыл свой голевой счет в рядах сборной Украины. Причем сделал он это в 25-м матче за главную команду страны. Больше игр на премьерный мяч понадобилось только Олегу Шелаеву.

Между тем 12 полевым игрокам из числа тех, кто отыграл за национальную дружину более 20 встреч, так и не удалось еще (или уже) отличиться ни разу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы игроков сборной Украины

Матч Игрок Дата Ранг Соперник Счет 32-й Олег ШЕЛАЕВ 08.09.2007 ЧЕ Грузия (г) 1:1 25-й Виталий МИКОЛЕНКО 11.06.2022 ЛН Армения (д) 3:0 23-й Владимир ЕЗЕРСКИЙ 05.06.2006 ТМ Ливия (н) 3:0 23-й Артем ФЕДЕЦКИЙ 07.06.2013 ЧМ Черногория (г) 4:0 23-й Виталий МАНДЗЮК 15.10.2013 ЧМ Сан-Марино (г) 8:0 21-й Евгений ХАЧЕРИДИ 26.03.2013 ЧМ Молдова (д) 2:1 19-й Николай ШАПАРЕНКО 04.09.2021 ЧМ Франция (д) 1:1 18-й Владислав ВАЩУК 31.03.1999 ЧЕ Исландия (д) 1:1 15-й Алексей ГАЙ 06.06.2009 ЧМ Хорватия (г) 2:2 15-й Руслан МАЛИНОВСКИЙ 10.10.2018 ТМ Италия (г) 1:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Игроки, проведшие не менее 20 матчей за сборную Украины и не забившие ни одного мяча