WTA11 июня 2022, 22:36 | Обновлено 11 июня 2022, 22:53
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Обидчица Снигур сыграет в финале соревнований в Ноттингеме
На турнире в Великобритании определились участницы матча за титул
11 июня 2022, 22:36 | Обновлено 11 июня 2022, 22:53
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Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск переиграла швейцарку Викторию Голубич и поборется за титул против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.
Ноттингем. 1/2 финала
Беатрис Хаддад Майя [7] – Тереза Мартинцова – 6:3, 4:1 (отказ)
Элисон Риск [6] – Виктория Голубич – 6:3, 4:6, 6:3
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