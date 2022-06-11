Обидчица Снигур сыграет в финале соревнований в Ноттингеме

Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.

Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск переиграла швейцарку Викторию Голубич и поборется за титул против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

Ноттингем. 1/2 финала

Беатрис Хаддад Майя [7] – Тереза Мартинцова – 6:3, 4:1 (отказ)

Элисон Риск [6] – Виктория Голубич – 6:3, 4:6, 6:3