Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчица Снигур сыграет в финале соревнований в Ноттингеме
WTA
11 июня 2022, 22:36 | Обновлено 11 июня 2022, 22:53
121
0

Обидчица Снигур сыграет в финале соревнований в Ноттингеме

На турнире в Великобритании определились участницы матча за титул

11 июня 2022, 22:36 | Обновлено 11 июня 2022, 22:53
121
0
Обидчица Снигур сыграет в финале соревнований в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элисон Риск

Состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.

Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск переиграла швейцарку Викторию Голубич и поборется за титул против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

Ноттингем. 1/2 финала 

 Беатрис Хаддад Майя [7] –  Тереза Мартинцова – 6:3, 4:1 (отказ)
 Элисон Риск [6] –  Виктория Голубич – 6:3, 4:6, 6:3

По теме:
Ноттингем. Определились все полуфиналистки
Без шансов. Надежда Киченок уступила в парном разряде турнира в Ноттингеме
Снигур проиграла дебютный матч в основе турнира WTA
Тереза Мартинцова Виктория Голубич Беатрис Хаддад Майя WTA Ноттингем Элисон Риск
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Футбол | 11 июня 2022, 17:58 19
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению

Национальная команда одержала вторую победу в Лиге наций

Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»
Футбол | 11 июня 2022, 18:20 3
Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»
Андрей ПЯТОВ: «Даже не мечтал, что все так будет. Считаю, что заслужил это»

Вратарь прокомментировал свой последний матч за сборную

Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Теннис | 09.06.2022, 17:25
Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Уимблдон-2022. Призовые по раундам
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.06.2022, 18:50
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
Футбол | 11.06.2022, 07:00
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
10.06.2022, 17:42 3
Футбол
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
11.06.2022, 10:42
Другие виды
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
11.06.2022, 01:41 12
Другие виды
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
09.06.2022, 17:45 9
Теннис
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
09.06.2022, 23:47 1
Другие виды
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
10.06.2022, 10:06 51
Футбол
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
10.06.2022, 10:43 7
Футбол
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
10.06.2022, 11:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем