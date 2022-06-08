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  4. Снигур проиграла дебютный матч в основе турнира WTA
WTA
08 июня 2022, 15:06 | Обновлено 08 июня 2022, 15:07
309
3

Снигур проиграла дебютный матч в основе турнира WTA

Дарья уступила шестой сеяной в Ноттингеме

08 июня 2022, 15:06 | Обновлено 08 июня 2022, 15:07
309
3
Снигур проиграла дебютный матч в основе турнира WTA
ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
 
В первом круге основы украинка, которая прошла сито квалификации, проиграла шестой сеяной Элисон Риск из США (№40 WTA). 

Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Элисон Риск (США) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Также Снигур провела дебютный матч в основе турниров WTA.

В следующем раунде Риск сыграет против Лорен Дэвис (№93 WTA) или Каролин Гарсии (№75 WTA).

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Ноттингем. Снигур сыграет с шестой сеяной
WTA Ноттингем Элисон Риск Дарья Снигур
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Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
Толк примхливий у кожного буде якась можливість . А гру провела пристойно та спокійно .Суперниця була не з останніх .Успіхів !
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+1
Sashamar
Якби чемпіонка Вімблдона серед дівчат перемогла на траві Ріск, можна було б казати, що з неї з часом буде толк. А так вибачайте
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0
Santk86
Перенос игры был не на пользу Снигур, если вчера у нее еще был небольшой шанс переломить игру, то сегодня Риск не дала шансов на своей подаче, все первым мячом подавала 
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0
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