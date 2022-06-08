Снигур проиграла дебютный матч в основе турнира WTA

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.



В первом круге основы украинка, которая прошла сито квалификации, проиграла шестой сеяной Элисон Риск из США (№40 WTA).

Ноттингем. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Элисон Риск (США) – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисисток. Также Снигур провела дебютный матч в основе турниров WTA.

В следующем раунде Риск сыграет против Лорен Дэвис (№93 WTA) или Каролин Гарсии (№75 WTA).