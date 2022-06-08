Снигур проиграла дебютный матч в основе турнира WTA
Дарья уступила шестой сеяной в Ноттингеме
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
В первом круге основы украинка, которая прошла сито квалификации, проиграла шестой сеяной Элисон Риск из США (№40 WTA).
Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Элисон Риск (США) – 5:7, 3:6
Это была первая встреча теннисисток. Также Снигур провела дебютный матч в основе турниров WTA.
В следующем раунде Риск сыграет против Лорен Дэвис (№93 WTA) или Каролин Гарсии (№75 WTA).
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