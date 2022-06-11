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  4. Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Чемпионат мира
11 июня 2022, 22:11 | Обновлено 11 июня 2022, 22:12
1286
0

Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»

Вратарь оценил свой последний матч в сборной Украины

11 июня 2022, 22:11 | Обновлено 11 июня 2022, 22:12
1286
0
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
uaf.ua

Вратарь Андрей Пятов прокомментировал свой последний матч в сборной Украины. Кипер сыграл на ноль с Арменией и закончил выступления в национальной команде.

— О таком завершении карьеры можно было только мечтать?

— Да, я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто великолепны.

— Ты мог мечтать, что атмосфера будет такой теплой?

— Я очень тщательно готовился к игре, отбросил все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем.

– У тебя было повреждение. Ты принял решение сыграть через боль.

— У нас была договоренность с главным тренером, что я сыграю 11 июня последний поединок. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой врач сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если два-три дня буду колоть обезболивающее, то смогу.

— Во время игры колено беспокоило?

– Наши врачи – волшебники. Они поставили меня на ноги. Теперь у меня будет пауза, во время которой я смогу залечить колено.

– Наша команда не смогла забить в первом тайме, но показала характер.

— Армяне больше действовали на контратаках, очень хорошо защищались. Это как «Шахтер» и «Динамо» в чемпионате Украины, когда вся команда соперников возле чужой штрафной. Поэтому нужно было забить первый гол. Хорошо, что ребята во втором тайме сразу вышли и забили. Немножко игра пошла в другое русло, потому и такой счет.

— Без твоих фирменных сэйвов не обошлось.

– Мы с Забарным договорились – он срезает, а я отбиваю (смеется).

— Что пожелаешь ребятам, которые будут продолжать дело, начатое вместе с тобой?

– Я теперь их болельщик. Следующая игра – с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперед!

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Андрей Пятов сборная Украины по футболу Украина - Армения
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Источник Украинская ассоциация футбола
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