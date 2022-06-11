Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Вратарь оценил свой последний матч в сборной Украины
Вратарь Андрей Пятов прокомментировал свой последний матч в сборной Украины. Кипер сыграл на ноль с Арменией и закончил выступления в национальной команде.
— О таком завершении карьеры можно было только мечтать?
— Да, я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом. Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто великолепны.
— Ты мог мечтать, что атмосфера будет такой теплой?
— Я очень тщательно готовился к игре, отбросил все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем.
– У тебя было повреждение. Ты принял решение сыграть через боль.
— У нас была договоренность с главным тренером, что я сыграю 11 июня последний поединок. Но накануне игры с Ирландией я получил неприятную травму, после которой врач сказал, что необходима пауза в три недели. Я спросил, смогу ли сыграть один матч. Он сказал, что если два-три дня буду колоть обезболивающее, то смогу.
— Во время игры колено беспокоило?
– Наши врачи – волшебники. Они поставили меня на ноги. Теперь у меня будет пауза, во время которой я смогу залечить колено.
– Наша команда не смогла забить в первом тайме, но показала характер.
— Армяне больше действовали на контратаках, очень хорошо защищались. Это как «Шахтер» и «Динамо» в чемпионате Украины, когда вся команда соперников возле чужой штрафной. Поэтому нужно было забить первый гол. Хорошо, что ребята во втором тайме сразу вышли и забили. Немножко игра пошла в другое русло, потому и такой счет.
— Без твоих фирменных сэйвов не обошлось.
– Мы с Забарным договорились – он срезает, а я отбиваю (смеется).
— Что пожелаешь ребятам, которые будут продолжать дело, начатое вместе с тобой?
– Я теперь их болельщик. Следующая игра – с Ирландией, я буду перед экраном, буду поддерживать ребят. Только победа, только вперед!
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