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  4. Лидер Эвертона ведет переговоры с Тоттенхэмом
Англия
11 июня 2022, 21:36 |
379
0

Лидер Эвертона ведет переговоры с Тоттенхэмом

Ришарлисон может покинуть «Эвертон» летом

11 июня 2022, 21:36 |
379
0
Лидер Эвертона ведет переговоры с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Лидер «Эвертона» Ришарлисон может покинуть клуб летом. Он ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

При этом, по информации бразильских СМИ, переговоры находятся на продвинутой стадии. При этом о стоимости трансфера клубы между собой еще не договорились.

В нынешнем сезоне на счету Рищарлисона 11 голов и 5 ассистов в 33 матчах за «Эвертон» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего бразильца оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к Ришарлисону со стороны «Баварии».

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Ришарлисон Эвертон Тоттенхэм
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Источник UOL Esporte
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