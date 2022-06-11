Лидер Эвертона ведет переговоры с Тоттенхэмом

Лидер «Эвертона» Ришарлисон может покинуть клуб летом. Он ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

При этом, по информации бразильских СМИ, переговоры находятся на продвинутой стадии. При этом о стоимости трансфера клубы между собой еще не договорились.

В нынешнем сезоне на счету Рищарлисона 11 голов и 5 ассистов в 33 матчах за «Эвертон» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего бразильца оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к Ришарлисону со стороны «Баварии».