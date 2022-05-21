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  4. Забивной партнер Миколенко всерьез заинтересовал Баварию
Англия
21 мая 2022, 06:01 |
153
0

Забивной партнер Миколенко всерьез заинтересовал Баварию

Нападающий ирисок Ришарлисон летом может оказаться в немецком клубе

21 мая 2022, 06:01 |
153
0
Забивной партнер Миколенко всерьез заинтересовал Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский форвард Эвертона» Ришарлисон заинтересовал гранда немецкого футбола – «Баварию».

Представители немецкого клуба, по данным Spox, уже общались с агентом бразильца по поводу возможного трансфера партнера украинского защитника Виталия Миколенко.

«Бавария» ищет замену Роберту Левандовски, который летом может покинуть мюнхенский клуб, и Ришарлисон кажется подходящим вариантом.

25-летний бразилец с июля 2018 года выступает за «Эвертон», куда перешел из «Уотфорда» почти за 40 млн евро. За все время Ришарлисон провел 152 матча и забил 53 гола за «ирисок». Рыночная стоимость Ришарлисона оценивается в 50 млн евро.

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Ришарлисон Виталий Миколенко Бавария Эвертон трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник Spox
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