Забивной партнер Миколенко всерьез заинтересовал Баварию

Бразильский форвард Эвертона» Ришарлисон заинтересовал гранда немецкого футбола – «Баварию».

Представители немецкого клуба, по данным Spox, уже общались с агентом бразильца по поводу возможного трансфера партнера украинского защитника Виталия Миколенко.

«Бавария» ищет замену Роберту Левандовски, который летом может покинуть мюнхенский клуб, и Ришарлисон кажется подходящим вариантом.

25-летний бразилец с июля 2018 года выступает за «Эвертон», куда перешел из «Уотфорда» почти за 40 млн евро. За все время Ришарлисон провел 152 матча и забил 53 гола за «ирисок». Рыночная стоимость Ришарлисона оценивается в 50 млн евро.