Англия – Италия. Кейн и Барелла остались в запасе

Сегодня, 11 июня сборная Англии в третьем туре Лиги наций примет Италию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Англия: Рамсдэйл, Джеймс, Магуайр, Томори, Триппье – Уорд-Прауз, Райс, Маунт – Стерлинг, Грилиш, Абрахам

Италия: Доннарумма – Димарко, Ачерби, Гатти, Ди Лоренцо – Тонали, Локателли, Фраттези – Пеллегрини, Пессина, Скамакка