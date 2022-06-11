Лига наций11 июня 2022, 20:55 |
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Англия – Италия. Кейн и Барелла остались в запасе
Стали известны составы команд
11 июня 2022, 20:55 |
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Сегодня, 11 июня сборная Англии в третьем туре Лиги наций примет Италию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Англия: Рамсдэйл, Джеймс, Магуайр, Томори, Триппье – Уорд-Прауз, Райс, Маунт – Стерлинг, Грилиш, Абрахам
Италия: Доннарумма – Димарко, Ачерби, Гатти, Ди Лоренцо – Тонали, Локателли, Фраттези – Пеллегрини, Пессина, Скамакка
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