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  4. Англия – Италия. Кейн и Барелла остались в запасе
Лига наций
11 июня 2022, 20:55 |
85
0

Англия – Италия. Кейн и Барелла остались в запасе

Стали известны составы команд

11 июня 2022, 20:55 |
85
0
Англия – Италия. Кейн и Барелла остались в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 июня сборная Англии в третьем туре Лиги наций примет Италию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Англия: Рамсдэйл, Джеймс, Магуайр, Томори, Триппье – Уорд-Прауз, Райс, Маунт – Стерлинг, Грилиш, Абрахам

Италия: Доннарумма – Димарко, Ачерби, Гатти, Ди Лоренцо – Тонали, Локателли, Фраттези – Пеллегрини, Пессина, Скамакка

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Источник УЕФА
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