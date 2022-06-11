Александр Караваев забил за сборную после 4-летнего перерыва

В матче с Арменией (3:0) Александр Караваев забил за сборную Украины после 4-летнего перерыва. Единственный до сего времени раз он поражал ворота соперников в рядах главной команды страны 27 марта 2018 года в товарищеском поединке с Японией (2:1).

Более продолжительные голевые паузы в нашей национальной дружине имели только восемь игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые паузы игроков сборной Украины