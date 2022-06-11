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Лига наций
11 июня 2022, 20:09 | Обновлено 11 июня 2022, 20:13
145
0

Александр Караваев забил за сборную после 4-летнего перерыва

Более продолжительные голевые паузы имели только 8 игроков

11 июня 2022, 20:09 | Обновлено 11 июня 2022, 20:13
145
0
Александр Караваев забил за сборную после 4-летнего перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

В матче с Арменией (3:0) Александр Караваев забил за сборную Украины после 4-летнего перерыва. Единственный до сего времени раз он поражал ворота соперников в рядах главной команды страны 27 марта 2018 года в товарищеском поединке с Японией (2:1).

Более продолжительные голевые паузы в нашей национальной дружине имели только восемь игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые паузы игроков сборной Украины

Пауза

Игрок

Дата

Соперник

Дата

Соперник

8 лет 174 дня

Анатолий ТИМОЩУК

17.04.2002

Грузия (д) - 2:1

08.10.2010

Грузия (г) - 1:0

6 лет 163 дня

Сергей СИДОРЧУК

12.10.2014

Македония (д) - 1:0

24.03.2021

Франция (г) - 1:1

6 лет 34 дня

Александр КУЧЕР

11.10.2006

Шотландия (д) - 2:0

14.11.2012

Болгария (г) - 1:0

5 лет 357 дней

Руслан РОТАНЬ

22.08.2007

Узбекистан (д) - 2:1

14.08.2013

Израиль (д) - 2:0

5 лет 161 день

Тарас СТЕПАНЕНКО

03.06.2016

Албания (н) - 3:1

11.11.2021

Болгария (д) - 1:1

5 лет 72 дня

Роман БЕЗУС

03.09.2014

Молдова (д) - 1:0

14.11.2019

Эстония (д) - 1:0

4 года 202 дня

Ярослав РАКИЦКИЙ

06.09.2013

Сан-Марино (д) - 9:0

27.03.2018

Япония (н) - 2:1

4 года 127 дней

Сергей КОНОВАЛОВ

13.11.1994

Эстония (д) - 3:0

20.03.1999

Грузия (г) - 1:0

4 года 76 дней

Александр КАРАВАЕВ

27.03.2022

Япония (н) - 2:1

11.06.2022

Армения (д) - 3:0

3 года 333 дня

Андрей ГУСИН

07.10.2000

Армения (г) - 3:2

04.09.2004

Дания (г) - 1:0
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Источник Sport.ua
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