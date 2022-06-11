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  4. Андрей Пятов побил рекорд Александра Шовковского
Лига наций
11 июня 2022, 20:03 | Обновлено 11 июня 2022, 20:07
1485
0

Андрей Пятов побил рекорд Александра Шовковского

Голкипер «Шахтера» провел 47-й сухой матч за сборную Украины

11 июня 2022, 20:03 | Обновлено 11 июня 2022, 20:07
1485
0
Андрей Пятов побил рекорд Александра Шовковского
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Не пропустив в поединке с Арменией (3:0), Андрей Пятов записал в свой актив 47-й сухой матч за сборную Украины. Тем самым он стал единоличным рекордсменом нашей национальной дружины, превзойдя достижение 10-летней давности Александра Шовковского. 19 игр Пятов отстоял на «ноль» в чемпионатах мира, 13 - в чемпионатах Европы, 12 - в товарищеских встречах и 3 - в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей за сборную Украины

Вратарь

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Андрей ПЯТОВ

47

19

13

3

-

12

Александр ШОВКОВСКИЙ

46

16

10

-

4

16

Валерий ВОРОБЬЕВ

4

-

2

-

-

2

Максим ЛЕВИЦКИЙ

4

1

-

-

-

3

Олег СУСЛОВ

4

1

3

-

-

-

Денис БОЙКО

3

-

-

-

-

3

Георгий БУЩАН

3

1

-

1

-

1

Андрей ЛУНИН

3

-

-

1

-

2

Виталий РЕВА

3

-

2

-

-

1

Богдан ШУСТ

3

-

-

-

-

3

Дмитрий ШУТКОВ

3

-

-

-

-

3

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

 

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Источник Sport.ua
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