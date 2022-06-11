Андрей Пятов побил рекорд Александра Шовковского
Голкипер «Шахтера» провел 47-й сухой матч за сборную Украины
Не пропустив в поединке с Арменией (3:0), Андрей Пятов записал в свой актив 47-й сухой матч за сборную Украины. Тем самым он стал единоличным рекордсменом нашей национальной дружины, превзойдя достижение 10-летней давности Александра Шовковского. 19 игр Пятов отстоял на «ноль» в чемпионатах мира, 13 - в чемпионатах Европы, 12 - в товарищеских встречах и 3 - в Лиге наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей за сборную Украины
|
Вратарь
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Андрей ПЯТОВ
|
47
|
19
|
13
|
3
|
-
|
12
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
46
|
16
|
10
|
-
|
4
|
16
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
4
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Олег СУСЛОВ
|
4
|
1
|
3
|
-
|
-
|
-
|
Денис БОЙКО
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Георгий БУЩАН
|
3
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
Андрей ЛУНИН
|
3
|
-
|
-
|
1
|
-
|
2
|
Виталий РЕВА
|
3
|
-
|
2
|
-
|
-
|
1
|
Богдан ШУСТ
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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