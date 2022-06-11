Андрей Пятов побил рекорд Александра Шовковского

Не пропустив в поединке с Арменией (3:0), Андрей Пятов записал в свой актив 47-й сухой матч за сборную Украины. Тем самым он стал единоличным рекордсменом нашей национальной дружины, превзойдя достижение 10-летней давности Александра Шовковского. 19 игр Пятов отстоял на «ноль» в чемпионатах мира, 13 - в чемпионатах Европы, 12 - в товарищеских встречах и 3 - в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей за сборную Украины

Вратарь Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Андрей ПЯТОВ 47 19 13 3 - 12 Александр ШОВКОВСКИЙ 46 16 10 - 4 16 Валерий ВОРОБЬЕВ 4 - 2 - - 2 Максим ЛЕВИЦКИЙ 4 1 - - - 3 Олег СУСЛОВ 4 1 3 - - - Денис БОЙКО 3 - - - - 3 Георгий БУЩАН 3 1 - 1 - 1 Андрей ЛУНИН 3 - - 1 - 2 Виталий РЕВА 3 - 2 - - 1 Богдан ШУСТ 3 - - - - 3 Дмитрий ШУТКОВ 3 - - - - 3

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.