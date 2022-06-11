Николай Матвиенко провел 50-й матч за национальную сборную

Поединок с Арменией (3:0) стал 50-м для Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. В 43-х встречах он представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х - «Ворсклу», в 3-х - «Карпаты». 16 матчей Николай провел в чемпионатах мира, по 13 - в чемпионатах Европы и «товарняках», 8 - в Лиге наций. В 41-й игре задействовал его Андрей Шевченко, в 9 - Александр Петраков.

Дорога в «Клуб 50» заняла у Матвиенко всего-то 5 лет 79 дней, начиная с дебюта, который состоялся 24 марта 2017 года в гостевом поединке с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира (0:1).

К слову, игра с армянами оказалась юбилейной еще для трех украинцев. Артем Довбик провел 10-й матч за сборную, Виталий Миколенко - 25-й, а Виктор Цыганков - 40-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ