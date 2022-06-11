Англия11 июня 2022, 19:48 |
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Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч – на первом месте в списке моих целей»
Форвард «Ливерпуля» - о своих целях в карьере
11 июня 2022, 19:48 |
225
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что завоевание Золотого мяча является его целью:
«Я не отрицаю, что хочу, чтобы меня признали лучшим игроком мира. И «Золотой мяч» стоит на первом месте в списке моих целей.
Если я получу его, то буду стремиться ко второму. Мне не нужен тренер или кто-либо ещё для мотивации. Это правда, что я был шокирован своим местом в 2021 году».
Напомним, в 2021 году Салах занял лишь седьмое место в голосовании.
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