Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч – на первом месте в списке моих целей»
Англия
11 июня 2022, 19:48 |
225
0

Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч – на первом месте в списке моих целей»

Форвард «Ливерпуля» - о своих целях в карьере

11 июня 2022, 19:48 |
225
0
Мохамед САЛАХ: «Золотой мяч – на первом месте в списке моих целей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что завоевание Золотого мяча является его целью:

«Я не отрицаю, что хочу, чтобы меня признали лучшим игроком мира. И «Золотой мяч» стоит на первом месте в списке моих целей.

Если я получу его, то буду стремиться ко второму. Мне не нужен тренер или кто-либо ещё для мотивации. Это правда, что я был шокирован своим местом в 2021 году».

Напомним, в 2021 году Салах занял лишь седьмое место в голосовании.

По теме:
Решено. Ливерпуль покупает Нуньеса за 80 миллионов
Мохамед САЛАХ: «Мы заслуживали выиграть Лигу чемпионов»
Ливерпуль предлагает щедрый контракт Гави
Мохамед Салах Ливерпуль Золотой мяч
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник RMC Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»
Футбол | 11 июня 2022, 13:39 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»

Эксперт высказался о талантливом хавбеке «Шахтера»

Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 июня 2022, 18:50 4
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Футбол | 11.06.2022, 14:46
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Александр КАРАВАЕВ: «Пятов сказал, что пришло его время уходить из сборной»
Футбол | 11.06.2022, 19:15
Александр КАРАВАЕВ: «Пятов сказал, что пришло его время уходить из сборной»
Александр КАРАВАЕВ: «Пятов сказал, что пришло его время уходить из сборной»
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
Футбол | 11.06.2022, 07:00
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире
10.06.2022, 11:21
Футбол
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
10.06.2022, 19:09 3
Футбол
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
ВСУ контратакуют на трех направлениях в Херсонской области
11.06.2022, 15:36
Война
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
10.06.2022, 22:22
Футбол
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
10.06.2022, 10:06 51
Футбол
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
Бриллиантовая лига. Бех-Романчук завоевала золото, у Рыжиковой бронза
09.06.2022, 23:47 1
Другие виды
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
09.06.2022, 21:35 7
Футбол
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
09.06.2022, 17:45 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем