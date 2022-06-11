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  4. Миколенко поставил точку в матче Лиги наций против Армении
Лига наций
11 июня 2022, 17:51 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
720
0

Миколенко поставил точку в матче Лиги наций против Армении

На 84-й минуте сине-желтые забили третий гол сопернику

11 июня 2022, 17:51 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
720
0
Миколенко поставил точку в матче Лиги наций против Армении
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении. 

Виталий Миколенко поставил точку в матче Лиги наций против Армении. Это его первый гол за сборную.

ГОЛ! 3:0. Виталий Миколенко, 84 мин.

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Источник Sport.ua
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