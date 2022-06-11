11 июня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении.

Виталий Миколенко поставил точку в матче Лиги наций против Армении. Это его первый гол за сборную.

ГОЛ! 3:0. Виталий Миколенко, 84 мин.