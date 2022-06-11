Лига наций11 июня 2022, 17:51 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
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Миколенко поставил точку в матче Лиги наций против Армении
На 84-й минуте сине-желтые забили третий гол сопернику
11 июня 2022, 17:51 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
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11 июня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Виталий Миколенко поставил точку в матче Лиги наций против Армении. Это его первый гол за сборную.
ГОЛ! 3:0. Виталий Миколенко, 84 мин.
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