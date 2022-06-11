Лига наций11 июня 2022, 17:42 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
363
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Караваев ударом в одно касание удвоил перевес Украины над Арменией
На 77-й минуте сине-желтые воплотили преимущество во второй гол
11 июня 2022, 17:42 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
363
0
11 июня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 77-й минуте сине-желтые удвоили перевес.
ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 77 мин.
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