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  4. Караваев ударом в одно касание удвоил перевес Украины над Арменией
Лига наций
11 июня 2022, 17:42 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
363
0

Караваев ударом в одно касание удвоил перевес Украины над Арменией

На 77-й минуте сине-желтые воплотили преимущество во второй гол

11 июня 2022, 17:42 | Обновлено 11 июня 2022, 18:03
363
0
Караваев ударом в одно касание удвоил перевес Украины над Арменией
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций встречается со сборной Армении. 

На 77-й минуте сине-желтые удвоили перевес.

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 77 мин.

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Источник Sport.ua
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