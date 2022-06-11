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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Я не хочу сидеть и обороняться»
Лига наций
11 июня 2022, 17:50 |
81
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Я не хочу сидеть и обороняться»

Наставник сборной Англии – о стиле игры команды

11 июня 2022, 17:50 |
81
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Я не хочу сидеть и обороняться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Накануне матча Лиги наций против Италии главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на обвинения в слишком защитном стиле игры:

«Мне нужно найти баланс, потому что не хочу сидеть и обороняться, но некоторые люди тренировали команды, а другие нет. Пока вы не управляете командами, у вас будет другой взгляд на игру. Чтобы побеждать в матчах, нужно то, что Маунт делал с Киммихом , что позволяет воплощать другие вещи.

Я должен управлять так, как я считаю нужным. Не буду себя оценивать, но думаю, что я могу сделать хорошую работу для команды. Думаю, мы ее уже провели. Мы продолжим усовершенствовать команду, что делали в течение длительного времени. Мы также развиваем молодых игроков, которые будут составлять скелет сборной».

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Источник The Guardian
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