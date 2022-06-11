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  4. Украина – Армения. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций
11 июня 2022, 17:25 | Обновлено 11 июня 2022, 17:28
551
0

Украина – Армения. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

11 июня в польской Лодзи прошел матч 3-го тура Лиги наций

11 июня 2022, 17:25 | Обновлено 11 июня 2022, 17:28
551
0
Украина – Армения. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня в польской Лодзи прошел матч Лиги наций между сборными Украины и Армении.

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Украина – Армения. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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