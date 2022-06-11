Лига наций11 июня 2022, 17:25 | Обновлено 11 июня 2022, 17:28
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Украина – Армения. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
11 июня в польской Лодзи прошел матч 3-го тура Лиги наций
11 июня 2022, 17:25 | Обновлено 11 июня 2022, 17:28
551
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11 июня в польской Лодзи прошел матч Лиги наций между сборными Украины и Армении.
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Украина – Армения. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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