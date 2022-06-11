Огромная сумма. Барселона повесила ценник на Де Йонга

«Барселона» вступила в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера своего полузащитника Френки Де Йонга.

Каталонцы готовы отпустить своего игрока, но только ща очень большую сумму. По информации испанских СМИ, речь идет о 100 миллионах евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» дает за Де Йонга 60 миллионов + 20 миллионов бонусами.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.