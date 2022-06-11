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  4. Огромная сумма. Барселона повесила ценник на Де Йонга
Испания
11 июня 2022, 17:29 |
350
0

Огромная сумма. Барселона повесила ценник на Де Йонга

«Манчестер Юнайтед» будет непросто подписать хавбека

11 июня 2022, 17:29 |
350
0
Огромная сумма. Барселона повесила ценник на Де Йонга
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

«Барселона» вступила в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера своего полузащитника Френки Де Йонга.

Каталонцы готовы отпустить своего игрока, но только ща очень большую сумму. По информации испанских СМИ, речь идет о 100 миллионах евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» дает за Де Йонга 60 миллионов + 20 миллионов бонусами.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Барселона Манчестер Юнайтед Френки Де Йонг
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Источник ESPN
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