Огромная сумма. Барселона повесила ценник на Де Йонга
«Манчестер Юнайтед» будет непросто подписать хавбека
«Барселона» вступила в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера своего полузащитника Френки Де Йонга.
Каталонцы готовы отпустить своего игрока, но только ща очень большую сумму. По информации испанских СМИ, речь идет о 100 миллионах евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» дает за Де Йонга 60 миллионов + 20 миллионов бонусами.
В нынешнем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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