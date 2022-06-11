Тарас СТЕПАНЕНКО: «Приезжать в сборную просто так не буду»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал свое будущее в сборной Украины:

«Если я буду видеть, что на меня рассчитывают – конечно, приеду в сборную и буду помогать. Однако если я пойму, что тренерский штаб не видит меня в составе, то приезжать просто так не буду. Я это всегда говорил.

Всегда должен играть сильнейший. Я такой человек, если чем занимаюсь – то делаю это хорошо. Если приезжать в сборную, то нужно делать все хорошо и отдаваться на максимум. Для меня это важно».

Напомним, Степаненко пропускает матчи Лиги наций против Армении и Ирландии.