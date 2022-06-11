Решено. Ливерпуль покупает Нуньеса за 80 миллионов
Стороны согласовали все детали
«Ливерпуль» купит форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня, 11 июня, стороны согласовали все детали. За 22-летнего португальца «красные» заплатят 80 млн евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Ожидается, что в ближайшее время о трансфере объявят официально. Нуньес подпишет 5-летний контракт с клубом.
Таким образом, после прихода Нуньеса «Ливерпуль» должен покинуть форвард Садио Мане.
В сезоне 2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 ассиста в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах.
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