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  4. Решено. Ливерпуль покупает Нуньеса за 80 миллионов
Англия
11 июня 2022, 16:51 |
1052
0

Решено. Ливерпуль покупает Нуньеса за 80 миллионов

Стороны согласовали все детали

11 июня 2022, 16:51 |
1052
0
Решено. Ливерпуль покупает Нуньеса за 80 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» купит форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса. 

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня, 11 июня, стороны согласовали все детали. За 22-летнего португальца «красные» заплатят 80 млн евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Ожидается, что в ближайшее время о трансфере объявят официально. Нуньес подпишет 5-летний контракт с клубом.

Таким образом, после прихода Нуньеса «Ливерпуль» должен покинуть форвард Садио Мане.

В сезоне 2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 ассиста в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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