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  4. Фиорентина хочет подписать основного форварда Интера
Италия
11 июня 2022, 16:33 |
411
0

Фиорентина хочет подписать основного форварда Интера

Эдин Джеко может сменить клуб летом

11 июня 2022, 16:33 |
411
0
Фиорентина хочет подписать основного форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

«Фиорентина» намерена во время летнего трансферного окна подписать форварда с громким именем. Ранее уже сообщалось об интересе к Луису Суаресу.

Также в шорт-листе «Фиорентины» - Эдин Джеко из «Интера». Летом он может покинуть миланский клуб, которые собирается подписать Пауло Дибалу и Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне на счету Джеко 17 голов и 10 ассистов в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

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