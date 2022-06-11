Италия11 июня 2022, 16:33 |
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Фиорентина хочет подписать основного форварда Интера
Эдин Джеко может сменить клуб летом
11 июня 2022, 16:33 |
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«Фиорентина» намерена во время летнего трансферного окна подписать форварда с громким именем. Ранее уже сообщалось об интересе к Луису Суаресу.
Также в шорт-листе «Фиорентины» - Эдин Джеко из «Интера». Летом он может покинуть миланский клуб, которые собирается подписать Пауло Дибалу и Ромелу Лукаку.
В нынешнем сезоне на счету Джеко 17 голов и 10 ассистов в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года.
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