Франция11 июня 2022, 16:14 |
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Лилль близок к назначению Фонсеки
Переговоры находятся на завершающей стадии
11 июня 2022, 16:14 |
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Бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, скорее всего, возглавит «Лилль».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубом и тренером на завершающей стадии. В данный момент стороны подготовили контракт.
Напомним, Паулу Фонсека остается без работы с лета минувшего года, после ухода из «Ромы». Не так давно тренера сватали в чемпионаты Испании и Германии.
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