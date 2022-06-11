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Франция
11 июня 2022, 16:14 |
59
0

Лилль близок к назначению Фонсеки

Переговоры находятся на завершающей стадии

11 июня 2022, 16:14 |
59
0
Лилль близок к назначению Фонсеки
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, скорее всего, возглавит «Лилль».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубом и тренером на завершающей стадии. В данный момент стороны подготовили контракт.

Напомним, Паулу Фонсека остается без работы с лета минувшего года, после ухода из «Ромы». Не так давно тренера сватали в чемпионаты Испании и Германии.

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Лилль назначение тренера Паулу Фонсека
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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