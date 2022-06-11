Лилль близок к назначению Фонсеки

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека, скорее всего, возглавит «Лилль».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубом и тренером на завершающей стадии. В данный момент стороны подготовили контракт.

Напомним, Паулу Фонсека остается без работы с лета минувшего года, после ухода из «Ромы». Не так давно тренера сватали в чемпионаты Испании и Германии.