В воскресенье, 12 июня, в Осло на стадионе «Уллевол» состоится матч 4-го тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги B, в котором сборная Норвегии примет команду Швеции. Стартовый свисток 37-летнего арбитра из Германии Харма Осмерса прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Норвегия

Подопечные Стале Сольбаккена ко встрече со шведами подходят в статусе единоличных лидеров квартета 4 в Дивизионе В. Они в трех матчах одержали две победы и один раз сыграли вничью.

В первой игре розыгрыша Лиги наций норвежцы ударно посетили сборную Сербии, добившись минимальной победы со счетом 1:0. Затем также на выезде «сверла» справились со Швецией – 2:1.

Впервые коса на камень нашла у норвежцев дома в матче со Словенией. Висты соперников оказались равными, и они разошлись в итоге без сильнейшего – ничья 0:0.

Швеция

Коллектив Янне Андерссона, как и норвежская команда, начал текущий турнир Лиги наций с победы. На поле словенцев она отметилась уверенной победой – 2:0. К разочарованию игроков сборной Швеции и их поклонников, продолжить ход на победной волне «сине-желтым» не удалось.

За победой в Словении последовало домашнее поражение со счетом 1:2 от норвежцев. А затем шведы также в родных стенах проиграли сборной Словении – 0:1. В результате, в настоящий момент Швеция занимает в таблице группы третью позицию, имея 3 пункта. Лучше турнирные дела нынче у сербов (6 очков) и Норвегии (7 баллов).

Ориентировочные составы

Норвегия: Нюланд – Педерсен, Ханче-Ольсен, Остигард, Мелинг, Эдегор, Эурснес, Берг, Эльюнусси, Кинг, Холанд.

Швеция: Ольсен – Андерссон, Нильссон, Экдаль, Аугустинссон, Сванберг, Каюсте, Форсберг, Эланга, Клаэссон, Куайсон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

12 июня, воскресенье