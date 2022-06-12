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  4. Два гола и ассист Холанда. Норвегия переиграла Швецию и укрепила лидерство
Лига наций
Норвегия
12.06.2022, FT 3 : 2
Швеция
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Лига наций
12 июня 2022, 21:05 | Обновлено 12 июня 2022, 21:13
383
0

Два гола и ассист Холанда. Норвегия переиграла Швецию и укрепила лидерство

Вечером 12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций

12 июня 2022, 21:05 | Обновлено 12 июня 2022, 21:13
383
0
Два гола и ассист Холанда. Норвегия переиграла Швецию и укрепила лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.

В лиге B Норвегия переиграла Швецию (3:2) и укрепила лидерство (10 очков).

При этом два гола и один ассист записал в свой актив невероятный форвард Эрлинг Холанд.

Лига наций A

  • 21:45. Испания – Чехия
  • 21:45. Швейцария – Португалия

Лига наций B

  • 19:00. Норвегия – Швеция – 3:2

Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5.

  • 21:45. Словения – Сербия

Лига наций C

  • 16:00. Северная Ирландия – Кипр – 2:2

Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51.

  • 19:00. Грузия – Болгария – 0:0
  • 19:00. Северная Македония – Гибралтар – 4:0

Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31.

  • 21:45. Греция – Косово

Лига наций D

  • 21:45. Мальта – Сан-Марино

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Источник Sport.ua
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