Лига наций12 июня 2022, 21:05 | Обновлено 12 июня 2022, 21:13
383
0
Два гола и ассист Холанда. Норвегия переиграла Швецию и укрепила лидерство
Вечером 12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций
12 июня 2022, 21:05 | Обновлено 12 июня 2022, 21:13
383
0
Вечером 12 июня проходят матчи 4-го тура Лиги наций.
В лиге B Норвегия переиграла Швецию (3:2) и укрепила лидерство (10 очков).
При этом два гола и один ассист записал в свой актив невероятный форвард Эрлинг Холанд.
Лига наций A
- 21:45. Испания – Чехия
- 21:45. Швейцария – Португалия
Лига наций B
- 19:00. Норвегия – Швеция – 3:2
Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5.
- 21:45. Словения – Сербия
Лига наций C
- 16:00. Северная Ирландия – Кипр – 2:2
Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51.
- 19:00. Грузия – Болгария – 0:0
- 19:00. Северная Македония – Гибралтар – 4:0
Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31.
- 21:45. Греция – Косово
Лига наций D
- 21:45. Мальта – Сан-Марино
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