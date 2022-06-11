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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Петраков полностью заслуживает быть тренером сборной»
Лига наций
11 июня 2022, 14:20 | Обновлено 11 июня 2022, 14:24
139
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Петраков полностью заслуживает быть тренером сборной»

Специалист – о главном тренере

11 июня 2022, 14:20 | Обновлено 11 июня 2022, 14:24
139
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Петраков полностью заслуживает быть тренером сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение об игре главной команды против Ирландии (1:0), а также поделился своими ожиданиями от поединка с Арменией в Лиге наций.

«Против Ирландии Петраков полностью поменял состав, и я считаю, что это было абсолютно правильное решение. Нужно было дать сыграть футболистам, у которых еще не так много в активе матчей за национальную команду. Ребята оправдали доверие тренера и хорошо себя показали. Главное, что мы победили. Все игроки должны быть готовы выйти на поле и показать себя с лучшей стороны.

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Армения - неплохая команда. У нас стоит максимальная задача в группе. Нам под силу победить. Футболисты приучили нас к достойной игре в своем исполнении. Петраков тоже полностью заслуживает быть тренером сборной Украины», - сказал Федецкий.

Матч Украина – Армения состоится 11 июня. Начало в 16:00 по Киеву.

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Источник Футбол 1/2/3
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