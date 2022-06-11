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  4. Руководство ПСЖ сообщило Почеттино, что он покинет клуб
Франция
11 июня 2022, 14:06 |
592
0

Руководство ПСЖ сообщило Почеттино, что он покинет клуб

Скорее всего, команду возглавит Зинедин Зидан

11 июня 2022, 14:06 |
592
0
Руководство ПСЖ сообщило Почеттино, что он покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Маурисио Почеттино в ближайшие дни покинет ПСЖ. Как сообщает французская пресса, руководство парижан сообщило аргентинскому тренеру, что он будет уволен.

Официально об отставке Почеттино объявят в ближайшее время. В данный момент президент клуба Нассер Аль-Хелаифи проводит заключительные встречи с кандидатами на должность главного тренера.

Ранее сообщалось, что ПСЖ договорился с Зинедином Зиданом. Парижский клуб удовлетворил все условия, которые ставил перед ими тренер.

Также клуб должен назначить Луиса Кампоса на пост спортивного директора.

 

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Источник RMC Sport
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