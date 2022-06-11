Руководство ПСЖ сообщило Почеттино, что он покинет клуб
Скорее всего, команду возглавит Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино в ближайшие дни покинет ПСЖ. Как сообщает французская пресса, руководство парижан сообщило аргентинскому тренеру, что он будет уволен.
Официально об отставке Почеттино объявят в ближайшее время. В данный момент президент клуба Нассер Аль-Хелаифи проводит заключительные встречи с кандидатами на должность главного тренера.
Ранее сообщалось, что ПСЖ договорился с Зинедином Зиданом. Парижский клуб удовлетворил все условия, которые ставил перед ими тренер.
Также клуб должен назначить Луиса Кампоса на пост спортивного директора.
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