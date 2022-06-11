Англия11 июня 2022, 13:28 | Обновлено 11 июня 2022, 13:36
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Де Врей может перейти в Манчестер Юнайтед
Защитник «Интера» заинтересовал английский клуб
11 июня 2022, 13:28 | Обновлено 11 июня 2022, 13:36
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Нидерландский защитник «Интера» Стефан де Врей попал в сферу интересов очередного английского клуба. На игрока нацелился «Манчестер Юнайтед».
Конкуренцию манкунианцам может составить «Челси». Ранее заполучить 30-летнего игрока пытался «Ньюкасл», но футболист отказался от перехода.
В минувшем сезоне Стефан де Врей принял участие в 41 матче, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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