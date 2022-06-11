Де Врей может перейти в Манчестер Юнайтед

Нидерландский защитник «Интера» Стефан де Врей попал в сферу интересов очередного английского клуба. На игрока нацелился «Манчестер Юнайтед».

Конкуренцию манкунианцам может составить «Челси». Ранее заполучить 30-летнего игрока пытался «Ньюкасл», но футболист отказался от перехода.

В минувшем сезоне Стефан де Врей принял участие в 41 матче, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.