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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»
Украина. Премьер лига
11 июня 2022, 13:39 |
679
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»

Эксперт высказался о талантливом хавбеке «Шахтера»

11 июня 2022, 13:39 |
679
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал возможный переход полузащитника Михаила Мудрика в «Байер» и нападающего Артема Довбика в «Торино».

«Я вообще считаю, что Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше. У него осталась та же проблема — его мозг не успевает за ногами. Не каждому быстробегущему парню дано быть техничным и видящим поле. Думаю, все будут рады, если «Байер» купит Мудрика, потому что он просто выпадает из игры. Ему постоянно мало поля, он принимает решение уже тогда, когда кому-то отдал мяч. Довбик абсолютно такой-же.

Реклама опережает их реальные способности. Им еще нужно многому учиться, а у нас уже слепили из них звезд. Там никто их учить не будет, от них будут требовать результат. Мудрик выстрелил только в одном матче — с «Реалом». С «Монако» отдавал передачу, повезло, что соперник срезал в свои ворота. 

Получится ли у них? В том-то и дело, что не получится. Эти клубы думают, что берут уже готовых футболистов, а на самом деле им еще придется там учиться. Также было и с Ярмоленко. Во-первых, он неправильно играл технически, возился с мячом, как и Коноплянка. Его брали в «Боруссию» и «Вест Хэм» как бомбардира, а я сразу сказал, что ему не надо забивать, а нужно отдавать много голевых передач. Во-вторых, там совершенно другие требования, надо отбирать», - сказал Леоненко.

Ранее сообщалось, что Мудрик отказал «Милану» и «Ювентусу». Он хочет перейти в «Байер». 

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Виктор Леоненко Михаил Мудрик Шахтер Донецк Байер трансферы Артем Довбик
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Источник FanDay
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umnuy2
витёк ты стал на учёт в центр занятости как безработный или нет
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