Динамо первым из клубов УПЛ начнет подготовку к новому сезону

«Динамо» уже в ближайшее время приступит к подготовке к следующему сезону.

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, сбор киевлян стартует 16 июня. «Динамо» станет первым клубом УПЛ, который начнет работу.

Команда соберется в Бухаресте, оттуда автобусом переедет в Киев, где пройдет медобследования, а также проведет ряд тренировок.

22 июня команда вернется в Бухарест, после чего 24 июня в «Динамо» вернутся сборники, в этот день команда вылетит на сборы в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет играть сезон в Польше.