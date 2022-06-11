Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо первым из клубов УПЛ начнет подготовку к новому сезону
Украина. Премьер лига
11 июня 2022, 13:16 |
161
0

Динамо первым из клубов УПЛ начнет подготовку к новому сезону

Сбор киевлян стартует 16 июня

11 июня 2022, 13:16 |
161
0
Динамо первым из клубов УПЛ начнет подготовку к новому сезону
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» уже в ближайшее время приступит к подготовке к следующему сезону.

Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, сбор киевлян стартует 16 июня. «Динамо» станет первым клубом УПЛ, который начнет работу.

Команда соберется в Бухаресте, оттуда автобусом переедет в Киев, где пройдет медобследования, а также проведет ряд тренировок.

22 июня команда вернется в Бухарест, после чего 24 июня в «Динамо» вернутся сборники, в этот день команда вылетит на сборы в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет играть сезон в Польше.

По теме:
Центрбек сборной Коста-Рики рассказал, почему не перешел в Динамо
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
Футбол | 10 июня 2022, 22:43 6
Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины
Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины

Украинский вратарь сыграет 102-й матч в составе национальной команды

У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
Футбол | 11 июня 2022, 07:00 0
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной

Главные новости за 10 июня на Sport.ua

ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
Война | 10.06.2022, 20:37
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
Три очка были более чем реальны. Дешам огорчен, что Франция потеряла очки
Футбол | 11.06.2022, 04:50
Три очка были более чем реальны. Дешам огорчен, что Франция потеряла очки
Три очка были более чем реальны. Дешам огорчен, что Франция потеряла очки
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Футбол | 11.06.2022, 02:52
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
10.06.2022, 21:46 3
Футбол
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
10.06.2022, 16:35 4
Война
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
09.06.2022, 09:28 4
Киберспорт
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
10.06.2022, 10:06 51
Футбол
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
Итоги дня Лиги наций: Холанд ничего не забил, Гибралтар преподнес сенсацию
09.06.2022, 23:50
Футбол
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
10.06.2022, 22:22
Футбол
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
ВИДЕО. Арбитр ФИФА высказался о возможном пенальти на Мудрике
09.06.2022, 20:40 1
Футбол
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
09.06.2022, 20:25 11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем