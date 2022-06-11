Динамо первым из клубов УПЛ начнет подготовку к новому сезону
Сбор киевлян стартует 16 июня
«Динамо» уже в ближайшее время приступит к подготовке к следующему сезону.
Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, сбор киевлян стартует 16 июня. «Динамо» станет первым клубом УПЛ, который начнет работу.
Команда соберется в Бухаресте, оттуда автобусом переедет в Киев, где пройдет медобследования, а также проведет ряд тренировок.
22 июня команда вернется в Бухарест, после чего 24 июня в «Динамо» вернутся сборники, в этот день команда вылетит на сборы в Швейцарию.
Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет играть сезон в Польше.
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