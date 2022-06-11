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  4. Кристиан ЭРИКСЕН: «С Хорватией была тяжелая игра»
Италия
11 июня 2022, 12:06 | Обновлено 11 июня 2022, 12:22
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0

Кристиан ЭРИКСЕН: «С Хорватией была тяжелая игра»

Лидер сборной Дании – о поражении в матче Лиги наций

11 июня 2022, 12:06 | Обновлено 11 июня 2022, 12:22
145
0
Кристиан ЭРИКСЕН: «С Хорватией была тяжелая игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в 3-м туре Лиги наций.

«Мы упорно боролись, это была тяжелая игра. Считаю, что таймы вышли совершенно разными. В первом тайме мы часто владели мячом и создали много моментов, не хватало только последнего паса, чтобы раскрыть эту игру. Выход Модрича и Ковачича после перерыва это изменил. Они стали владеть мячом, а у нас уже не было сил, чтобы его вернуть.

Взять еще три очка в понедельник [в матче с Австрией] было бы серьезным успехом. Набрать девять очков в четырех матчах – это было бы огромным достижением», - сказал Эриксен.

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Кристиан Эриксен Лига наций сборная Дании по футболу сборная Хорватии по футболу
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Источник УЕФА
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