Кристиан ЭРИКСЕН: «С Хорватией была тяжелая игра»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в 3-м туре Лиги наций.

«Мы упорно боролись, это была тяжелая игра. Считаю, что таймы вышли совершенно разными. В первом тайме мы часто владели мячом и создали много моментов, не хватало только последнего паса, чтобы раскрыть эту игру. Выход Модрича и Ковачича после перерыва это изменил. Они стали владеть мячом, а у нас уже не было сил, чтобы его вернуть.

Взять еще три очка в понедельник [в матче с Австрией] было бы серьезным успехом. Набрать девять очков в четырех матчах – это было бы огромным достижением», - сказал Эриксен.