Лига наций11 июня 2022, 11:44 | Обновлено 11 июня 2022, 11:56
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Давид АЛАБА: «Больше разочарован ничьей с Францией, чем рад»
Защитник сборной Австрии считает, что его команда могла побеждать
11 июня 2022, 11:44 | Обновлено 11 июня 2022, 11:56
185
0
Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал ничью с Францией (1:1) в 3-м туре Лиги наций.
«Я больше разочарован, чем рад. Да, у сборной Франции было больше моментов, но мы были очень близки к победе. Это были два совершенно разных тайма», - сказал Алаба.
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