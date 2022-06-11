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  4. Давид АЛАБА: «Больше разочарован ничьей с Францией, чем рад»
Лига наций
11 июня 2022, 11:44 | Обновлено 11 июня 2022, 11:56
185
0

Давид АЛАБА: «Больше разочарован ничьей с Францией, чем рад»

Защитник сборной Австрии считает, что его команда могла побеждать

11 июня 2022, 11:44 | Обновлено 11 июня 2022, 11:56
185
0
Давид АЛАБА: «Больше разочарован ничьей с Францией, чем рад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал ничью с Францией (1:1) в 3-м туре Лиги наций.

«Я больше разочарован, чем рад. Да, у сборной Франции было больше моментов, но мы были очень близки к победе. Это были два совершенно разных тайма», - сказал Алаба.

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Давид Алаба Лига наций сборная Австрии по футболу сборная Франции по футболу
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Источник УЕФА
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