Давид АЛАБА: «Больше разочарован ничьей с Францией, чем рад»

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал ничью с Францией (1:1) в 3-м туре Лиги наций.

«Я больше разочарован, чем рад. Да, у сборной Франции было больше моментов, но мы были очень близки к победе. Это были два совершенно разных тайма», - сказал Алаба.