Эдгар БАБАЯН: «Сделаем все возможное для того, чтобы победить Украину»

Полузащитник сборной Армении Эдгар Бабаян поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в Лиге наций.

«Я очень рад вернуться в сборную. Мы готовимся, чтобы завтра провести хороший матч. Знаю, что сборная Украины очень сильная команда, но мы готовы и постараемся взять 3 очка.

Мы знаем, что каждая игра по-своему сложная. В этой группе все команды сильныe. Мы должны быть готовы к каждой игре и постараться победить.

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Как я уже говорил, все команды нашей группы очень сильны. Часть игроков сборной Украины выступают в командах высокого класса. Поэтому мы должны стараться играть в свой футбол в каждой игре. Мы знаем, что это будет непросто, но мы сделаем все возможное для того, чтобы выиграть», - сказал Бабаян.

Матч Украина – Армения состоится 11 июня. Начало в 16:00 по Киеву.