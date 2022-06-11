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Лига наций
11 июня 2022, 09:19 | Обновлено 11 июня 2022, 09:28
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1

Гарет САУТГЕЙТ: «Важно, чтобы игроки понимали, какую игру мы от них ждем»

Наставник сборной Англии – о предстоящем матче с Италией

11 июня 2022, 09:19 | Обновлено 11 июня 2022, 09:28
60
1
Гарет САУТГЕЙТ: «Важно, чтобы игроки понимали, какую игру мы от них ждем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Италией в Лиге наций.

«Важно, чтобы футболисты понимали, какую игру мы от них ждем. Мы даем структуру и ждем от них демонстрации личных качеств.

Это вопрос баланса между стремлением к победе и попыткой раскрыть игроков и получить хорошие впечатления. Было здорово провести время с парнями, которые хорошо воспринимали наши идеи», - сказал Саутгейт.

Матч Англия – Италия состоится 11 июня. Начало в 21:45 по Киеву.

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Гарет Саутгейт Лига наций сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу
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Источник УЕФА
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