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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Нам не хватило немного удачи»
Лига наций
11 июня 2022, 09:00 |
247
0

Карим БЕНЗЕМА: «Нам не хватило немного удачи»

Французский нападающий – о ничьей с Австрией

11 июня 2022, 09:00 |
247
0
Карим БЕНЗЕМА: «Нам не хватило немного удачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард сборной Франции Карим Бензема прокомментировал ничью с Австрией (1:1) в Лиге наций.

«Нам не хватило немного удачи, потому что у нас было много моментов. Голкипер австрийцев сделал хорошие сэйвы, но нам удалось отыграться. Очень хотели победить и заслужили больше, чем ничью. Усталость сильная, все это знают, но мы не собираемся искать оправданий. Мы разочарованы, конечно, но продолжаем.

С чем связаны ошибки? Это вина каждого. Но у нас осталась одна игра на «Стад де Франс», и мы сделаем все, чтобы ее выиграть, потому что она очень важна для нас», - сказал Бензема.

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Карим Бензема Лига наций сборная Австрии по футболу сборная Франции по футболу
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Источник L'Equipe
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