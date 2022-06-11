Карим БЕНЗЕМА: «Нам не хватило немного удачи»

Форвард сборной Франции Карим Бензема прокомментировал ничью с Австрией (1:1) в Лиге наций.

«Нам не хватило немного удачи, потому что у нас было много моментов. Голкипер австрийцев сделал хорошие сэйвы, но нам удалось отыграться. Очень хотели победить и заслужили больше, чем ничью. Усталость сильная, все это знают, но мы не собираемся искать оправданий. Мы разочарованы, конечно, но продолжаем.

С чем связаны ошибки? Это вина каждого. Но у нас осталась одна игра на «Стад де Франс», и мы сделаем все, чтобы ее выиграть, потому что она очень важна для нас», - сказал Бензема.