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11 июня 2022, 08:42 | Обновлено 11 июня 2022, 09:55
575
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Видно, что Зеленский настроен идти до конца»

Экс-игрок сборной Украины – о Президенте

11 июня 2022, 08:42 | Обновлено 11 июня 2022, 09:55
575
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Видно, что Зеленский настроен идти до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Знакомство с Зеленским? Это было в Луцке. Я приехал со сборной, мы играли в Черногории. Мы приехали в Киев под утро. Я взял машину и приехал в Луцк. Жена сказала, что Луцке будет выступать «95 квартал» и предложила сходить. Я сказал: «Давай сходим, посмотрим». Но билетов уже не было. Тарас Михалик помог получить билеты, благодаря ему мы пошли.

С Зеленским мы познакомились в Луцке. С этого времени у нас начался тесный контакт. Могу сказать, что это дружба. С ребятами из «Квартала» – Кошевым, Пикаловым, Микой, мы постоянно на связи. Я привык видеть Зеленского улыбающимся. Сейчас нечего смеяться и нечему радоваться. Но есть чем гордиться – нашим народом, нашим президентом.

Видно, что он настроен идти до конца ради нашей победы, как наш народ. Когда у него была возможность уехать из Киева, он остался. В переломный момент он сплотил всех. Если бы он удирал как Янукович со страусами, золотыми батонами... Он остался и всех сплотил. Правильно президент «Ингульца» (Александр Поворознюк – прим.) сказал: «Вова, еб*шь их, а мы будем помогать».

Наша дружба продолжается до сих пор. Сейчас он человек номер один в мире, человек-вожак. Настоящий вожак украинского народа, украинской нации, украинской свободы. Он показал, каким нужно быть лидером, патриотом своей страны», - сказал Федецкий.

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Источник Профутбол
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