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Лига наций
Албания
10.06.2022, FT 1 : 2
Израиль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 июня 2022, 02:52 | Обновлено 11 июня 2022, 03:20
103
0

Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией

Вингер донецкого «Шахтера» забил два мяча во втором тайме

11 июня 2022, 02:52 | Обновлено 11 июня 2022, 03:20
103
0
Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
УЕФА. Манор Соломон

В матче 3-го тура группы B2 Лиги наций Израиль на выезде победил Албанию (2:1).

Проигрывая 0:1, гости вырвали победу усилиями хавбека «Шахтера» Манора Соломона, который во втором тайме оформил дубль.

Положение в группе B2: Израиль (4 очка), Исландия (2), Албания (1). Сборная россии не была допущена к турниру в этой группе из-за вторжения войск рф в Украину.

Лига наций. Группа B2

3-й тур, 10 июня

Албания – Израиль – 1:2

Голы: Бройя, 45+2 (пен) – Соломон, 57, 73.

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Лига наций сборная Израиля по футболу сборная Албании по футболу Манор Соломон Армандо Бройя
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Источник Sport.ua
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