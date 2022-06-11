Лига наций11 июня 2022, 02:52 | Обновлено 11 июня 2022, 03:20
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Он вывел Израиль в лидеры. Дубль Соломона принес победу над Албанией
Вингер донецкого «Шахтера» забил два мяча во втором тайме
11 июня 2022, 02:52 | Обновлено 11 июня 2022, 03:20
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В матче 3-го тура группы B2 Лиги наций Израиль на выезде победил Албанию (2:1).
Проигрывая 0:1, гости вырвали победу усилиями хавбека «Шахтера» Манора Соломона, который во втором тайме оформил дубль.
Положение в группе B2: Израиль (4 очка), Исландия (2), Албания (1). Сборная россии не была допущена к турниру в этой группе из-за вторжения войск рф в Украину.
Лига наций. Группа B2
3-й тур, 10 июня
Албания – Израиль – 1:2
Голы: Бройя, 45+2 (пен) – Соломон, 57, 73.
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