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  4. Гарет БЭЙЛ: «Я точно не перейду в Хетафе»
Испания
10 июня 2022, 20:33 | Обновлено 10 июня 2022, 20:57
511
0

Гарет БЭЙЛ: «Я точно не перейду в Хетафе»

Валлийский вингер опроверг слухи

10 июня 2022, 20:33 | Обновлено 10 июня 2022, 20:57
511
0
Гарет БЭЙЛ: «Я точно не перейду в Хетафе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл, который недавно покинул мадридский «Реал», заявил, что не подпишет контракт с «Хетафе».

«Я не перейду в «Хетафе», это точно. Однако я хочу постоянно играть перед чемпионатом мира, чтобы быть в оптимальной форме.

Надеюсь, я смогу насладиться отпуском, а затем решить, где я хочу быть и что я хочу делать, чтобы играть матчи и быть в наилучшей форме перед чемпионатом мира», - сказал Бэйл.

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Источник The Athletic
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