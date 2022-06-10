Гарет БЭЙЛ: «Я точно не перейду в Хетафе»

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл, который недавно покинул мадридский «Реал», заявил, что не подпишет контракт с «Хетафе».

«Я не перейду в «Хетафе», это точно. Однако я хочу постоянно играть перед чемпионатом мира, чтобы быть в оптимальной форме.

Надеюсь, я смогу насладиться отпуском, а затем решить, где я хочу быть и что я хочу делать, чтобы играть матчи и быть в наилучшей форме перед чемпионатом мира», - сказал Бэйл.