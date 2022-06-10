Испания10 июня 2022, 20:33 | Обновлено 10 июня 2022, 20:57
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Гарет БЭЙЛ: «Я точно не перейду в Хетафе»
Валлийский вингер опроверг слухи
10 июня 2022, 20:33 | Обновлено 10 июня 2022, 20:57
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Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл, который недавно покинул мадридский «Реал», заявил, что не подпишет контракт с «Хетафе».
«Я не перейду в «Хетафе», это точно. Однако я хочу постоянно играть перед чемпионатом мира, чтобы быть в оптимальной форме.
Надеюсь, я смогу насладиться отпуском, а затем решить, где я хочу быть и что я хочу делать, чтобы играть матчи и быть в наилучшей форме перед чемпионатом мира», - сказал Бэйл.
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