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  4. Генеральный директор Зари: «Уход Скрипника? Заря была, есть и будет»
Украина. Премьер лига
10 июня 2022, 16:12 |
617
0

Генеральный директор Зари: «Уход Скрипника? Заря была, есть и будет»

В клубе оценили уход тренера в полтавскую команду

10 июня 2022, 16:12 |
617
0
Генеральный директор Зари: «Уход Скрипника? Заря была, есть и будет»
zarya-lugansk.com

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов оценил переход тренера Виктора Скрипника в «Ворсклу», хотя у наставника до конца месяца еще действует контракт с луганчанами.

- Станислав Викторович, вчера «Ворскла» на своем официальном сайте сообщила о начале сотрудничества с Виктором Скрипником. Как прошло его расставание с «Зарей»?

- Во-первых, мы не расстались. У нашего клуба контракт с Виктором Анатольевичем до 1 июля. Во-вторых, пусть эту информацию комментирует «Ворскла». Мне нечего сказать по этому поводу.

- Получается, «Заря» планирует сохранить Скрипника на тренерском посту?

- Мы много чего планируем. Повторюсь, контракт Скрипника действует до 1 июля. А вдруг он завтра придет и скажет: «Станислав Викторович, хочу и дальше с вами работать». Может такое произойти?

- В нашем футболе может произойти все что угодно.

- Вот видите (смеется). Поэтому давайте подождем 1 июля. Как говорится, поживем – увидим. В любом случае, «Заря» была, есть и будет.

- Когда и где ваша команда начнет подготовку к новому сезону?

- Потерпите чуть-чуть. Я вам уже говорил, что, как только мы примем такое решение, вы узнаете о нем первыми.

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Заря Луганск Виктор Скрипник Ворскла Полтава Станислав Оганов
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Источник FanDay
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