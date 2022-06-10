Генеральный директор Зари: «Уход Скрипника? Заря была, есть и будет»
В клубе оценили уход тренера в полтавскую команду
Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов оценил переход тренера Виктора Скрипника в «Ворсклу», хотя у наставника до конца месяца еще действует контракт с луганчанами.
- Станислав Викторович, вчера «Ворскла» на своем официальном сайте сообщила о начале сотрудничества с Виктором Скрипником. Как прошло его расставание с «Зарей»?
- Во-первых, мы не расстались. У нашего клуба контракт с Виктором Анатольевичем до 1 июля. Во-вторых, пусть эту информацию комментирует «Ворскла». Мне нечего сказать по этому поводу.
- Получается, «Заря» планирует сохранить Скрипника на тренерском посту?
- Мы много чего планируем. Повторюсь, контракт Скрипника действует до 1 июля. А вдруг он завтра придет и скажет: «Станислав Викторович, хочу и дальше с вами работать». Может такое произойти?
- В нашем футболе может произойти все что угодно.
- Вот видите (смеется). Поэтому давайте подождем 1 июля. Как говорится, поживем – увидим. В любом случае, «Заря» была, есть и будет.
- Когда и где ваша команда начнет подготовку к новому сезону?
- Потерпите чуть-чуть. Я вам уже говорил, что, как только мы примем такое решение, вы узнаете о нем первыми.
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