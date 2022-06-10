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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги наций Англия – Италия
Лига наций
10 июня 2022, 15:17 |
231
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Англия – Италия

Команды сыграют в третьем туре Лиги наций

10 июня 2022, 15:17 |
231
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Англия – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 июня в третьем туре Лиги наций в группе А3 сборная Англии дома примет Италию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Англия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

После двух туров Италия возглавляет группу А3 с 4 очками в активе. Англия идет последней с 1 баллом.

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Источник Sport.ua
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