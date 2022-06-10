Лига наций10 июня 2022, 15:17 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Англия – Италия
Команды сыграют в третьем туре Лиги наций
10 июня 2022, 15:17 |
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В субботу, 11 июня в третьем туре Лиги наций в группе А3 сборная Англии дома примет Италию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Англия – Италия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
После двух туров Италия возглавляет группу А3 с 4 очками в активе. Англия идет последней с 1 баллом.
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