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  4. По стопам отца? Джованни Симеоне может перейти в Лацио
Италия
10 июня 2022, 13:41 |
243
0

По стопам отца? Джованни Симеоне может перейти в Лацио

Форвард «Вероны» может сменить клуб летом

10 июня 2022, 13:41 |
243
0
По стопам отца? Джованни Симеоне может перейти в Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Успешный сезон в составе «Вероны» сделал Джованни Симеоне объектом интереса ряда итальянских топ-клубов. Среди них и римский «Лацио», чей интерес пока что наиболее предметный.

В услугах Симеоне заинтересован лично главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. Симеоне может пойти по стопам своего отца Диего, который выступал за «Лацио» в 1999 – 2003 годах.

В нынешнем сезоне на счету Симеоне 17 голов и 6 ассистов в 36 матчах Серии А за «Верону». Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость 26-летнего аргентинца оценивается в 17 миллионов евро.

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Джованни Симеоне Верона Лацио
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Источник Sky Sport Italia
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