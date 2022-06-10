По стопам отца? Джованни Симеоне может перейти в Лацио

Успешный сезон в составе «Вероны» сделал Джованни Симеоне объектом интереса ряда итальянских топ-клубов. Среди них и римский «Лацио», чей интерес пока что наиболее предметный.

В услугах Симеоне заинтересован лично главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. Симеоне может пойти по стопам своего отца Диего, который выступал за «Лацио» в 1999 – 2003 годах.

В нынешнем сезоне на счету Симеоне 17 голов и 6 ассистов в 36 матчах Серии А за «Верону». Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость 26-летнего аргентинца оценивается в 17 миллионов евро.